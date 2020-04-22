، ملامحه الإجرامية كشفته.. إسبانيا تعتقل أحد أخطر مطلوبي "داعش" في أوروبا ،

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كشفت الحكومة الإسبانية أن الشرطة اعتقلت أحد أخطر عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي المطلوبين في أوروبا، في بلدة ألميريا بجنوب البلاد؛ بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم (الأربعاء).
وأوضحت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان في وقت متأخر من مساء أمس؛ أن الرجل، وهو مصري قَاتَلَ في سوريا والعراق، كان يختبئ في شقة مع شخصين آخرين اعتُقِلا أيضًا وتعمل الشرطة على تحديد هويتهما.
وأضافت أن المعتقل أمضى عدة سنوات في منطقة سوريا والعراق، وبدت عليه سمات خاصة مثل طبيعة تعكس عنفًا إجراميًّا بالغًا لفتت انتباه الشرطة وأجهزة المخابرات في أوروبا.
وبيَّنت أن المعتقل ظهر في صور دعائية دموية لجرائم "داعش".
وجاء المعتقلون الثلاثة عبر شمال أفريقيا، وكانوا يتجنّبون جذب الانتباه خلال العزل العام المفروض في إسبانيا؛ إذ كانوا يغادرون الشقة منفردين واضعين كمامات.داعش
ملامحه الإجرامية كشفته.. إسبانيا تعتقل أحد أخطر مطلوبي "داعش" في أوروباصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-22
كشفت الحكومة الإسبانية أن الشرطة اعتقلت أحد أخطر عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي المطلوبين في أوروبا، في بلدة ألميريا بجنوب البلاد؛ بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم (الأربعاء).
وأوضحت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان في وقت متأخر من مساء أمس؛ أن الرجل، وهو مصري قَاتَلَ في سوريا والعراق، كان يختبئ في شقة مع شخصين آخرين اعتُقِلا أيضًا وتعمل الشرطة على تحديد هويتهما.
وأضافت أن المعتقل أمضى عدة سنوات في منطقة سوريا والعراق، وبدت عليه سمات خاصة مثل طبيعة تعكس عنفًا إجراميًّا بالغًا لفتت انتباه الشرطة وأجهزة المخابرات في أوروبا.
وبيَّنت أن المعتقل ظهر في صور دعائية دموية لجرائم "داعش".
وجاء المعتقلون الثلاثة عبر شمال أفريقيا، وكانوا يتجنّبون جذب الانتباه خلال العزل العام المفروض في إسبانيا؛ إذ كانوا يغادرون الشقة منفردين واضعين كمامات.
22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441
08:48 PM
أمضى عدة سنوات في العراق وسوريا
كشفت الحكومة الإسبانية أن الشرطة اعتقلت أحد أخطر عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي المطلوبين في أوروبا، في بلدة ألميريا بجنوب البلاد؛ بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم (الأربعاء).
وأوضحت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان في وقت متأخر من مساء أمس؛ أن الرجل، وهو مصري قَاتَلَ في سوريا والعراق، كان يختبئ في شقة مع شخصين آخرين اعتُقِلا أيضًا وتعمل الشرطة على تحديد هويتهما.
وأضافت أن المعتقل أمضى عدة سنوات في منطقة سوريا والعراق، وبدت عليه سمات خاصة مثل طبيعة تعكس عنفًا إجراميًّا بالغًا لفتت انتباه الشرطة وأجهزة المخابرات في أوروبا.
وبيَّنت أن المعتقل ظهر في صور دعائية دموية لجرائم "داعش".
وجاء المعتقلون الثلاثة عبر شمال أفريقيا، وكانوا يتجنّبون جذب الانتباه خلال العزل العام المفروض في إسبانيا؛ إذ كانوا يغادرون الشقة منفردين واضعين كمامات.
، ملامحه الإجرامية كشفته.. إسبانيا تعتقل أحد أخطر مطلوبي "داعش" في أوروبا ،
المصدر : الخليج 365
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