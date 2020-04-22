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كشف الفلكي ملهم هندي سبب دعوة المحكمة العليا إلى تحري هلال شهر رمضان يوم غدٍ الخميس، وذلك عبر مقطع فيديو.
وقال "الفلكي" إنه بحسب لجان الترائي، فإن التقويم متقدم بيوم في دخول شهر شعبان بناء على القرار الشرعي، حيث إنه لم تثبت رؤية هلال شعبان.
وبيّن الفلكي أن ذلك يعني أن يوم غدٍ الخميس يعد التاسع والعشرين من شهر شعبان، ولذلك دعت المحكمة العليا لتحري شهر رمضان.
وبيَّن أن هناك خيارين لدخول شهر رمضان، حيث إنه في حال ثبوت الرؤية يوم غدٍ الخميس، سيكون يوم الجمعة هو الأول من رمضان، وفي حال عدم ثبوت الرؤية سيكون السبت هو أول أيام رمضان. المحكمة العليا هلال شهر رمضان شهر رمضان
22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441 09:45 PM
"هندي" أشار إلى أن الخميس يعد التاسع والعشرين من شهر شعبان
كشف الفلكي ملهم هندي سبب دعوة المحكمة العليا إلى تحري هلال شهر رمضان يوم غدٍ الخميس، وذلك عبر مقطع فيديو.
وقال "الفلكي" إنه بحسب لجان الترائي، فإن التقويم متقدم بيوم في دخول شهر شعبان بناء على القرار الشرعي، حيث إنه لم تثبت رؤية هلال شعبان.
وبيّن الفلكي أن ذلك يعني أن يوم غدٍ الخميس يعد التاسع والعشرين من شهر شعبان، ولذلك دعت المحكمة العليا لتحري شهر رمضان.
وبيَّن أن هناك خيارين لدخول شهر رمضان، حيث إنه في حال ثبوت الرؤية يوم غدٍ الخميس، سيكون يوم الجمعة هو الأول من رمضان، وفي حال عدم ثبوت الرؤية سيكون السبت هو أول أيام رمضان.
، لماذا دعت المحكمة العليا لتحري هلال رمضان يوم غدٍ؟ فلكي يجيب ،
المصدر : الخليج 365
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