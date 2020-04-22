، بمناسبة شهر رمضان.. توزيع 8500 سلة غذائية على المقيمين بجازان ،

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شهد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الفرعية للدعم المجتمعي بمنطقة جازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي اليوم، توقيع اتفاقية تعاون بين لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش وأحد المستودعات التجارية المتخصصة، وذلك بمقر اللجنة والتي تستهدف توزيع 8500 سلة غذائية على المقيمين في جازان خلال شهر رمضان.
وقال " القنفذي " إن الاتفاقية بين اللجنة ومستودعات السفياني تشمل توريد 8500 سلة غذائية، وذلك كإحدى مبادرات الدعم المجتمعي التي تستهدف المقيمين في كافة محافظات منطقة جازان، وذلك ضمن أعمال ومبادرات الدعم التنموي بمنطقة جازان التي تنفذها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف وصندوق الوقف الصحي ومجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة.
وأثنى " القنفذي " على متابعة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة لكافة أعمال مبادرات الدعم المجتمعي بمنطقة جازان، والتي تهدف لمساعدة الأسر والجاليات المتضررة جراء الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن اللجنة تواصل أعمالها بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية والجمعيات التطوعية لتشمل كافة محافظات المنطقة.جازان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السلال الغذائية شهر رمضان
22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441 09:45 PM
ضمن مبادرات الدعم التنموي في محافظات المنطقة
شهد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الفرعية للدعم المجتمعي بمنطقة جازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي اليوم، توقيع اتفاقية تعاون بين لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش وأحد المستودعات التجارية المتخصصة، وذلك بمقر اللجنة والتي تستهدف توزيع 8500 سلة غذائية على المقيمين في جازان خلال شهر رمضان.
وقال " القنفذي " إن الاتفاقية بين اللجنة ومستودعات السفياني تشمل توريد 8500 سلة غذائية، وذلك كإحدى مبادرات الدعم المجتمعي التي تستهدف المقيمين في كافة محافظات منطقة جازان، وذلك ضمن أعمال ومبادرات الدعم التنموي بمنطقة جازان التي تنفذها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف وصندوق الوقف الصحي ومجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة.
وأثنى " القنفذي " على متابعة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة لكافة أعمال مبادرات الدعم المجتمعي بمنطقة جازان، والتي تهدف لمساعدة الأسر والجاليات المتضررة جراء الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن اللجنة تواصل أعمالها بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية والجمعيات التطوعية لتشمل كافة محافظات المنطقة.
، بمناسبة شهر رمضان.. توزيع 8500 سلة غذائية على المقيمين بجازان ،
المصدر : الخليج 365
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