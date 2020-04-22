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أفادت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من دون تسجيل وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبيّنت الوزارة في بيان أورده "روسيا اليوم"، أن مختبراتها سجلت 29 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظات بغداد والبصرة والنجف وبابل وذي قار.
وأشارت إلى أن مجموع الإصابات بلغ 1631، فيما توقفت الوفيات عند 83 حالة.العراق فيروس كورونا الجديد
22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441 09:29 PM
الإصابات ارتفعت إلى 1631"كورونا" يصيب 29 عراقيًا جديدًا خلال يوم
أفادت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من دون تسجيل وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبيّنت الوزارة في بيان أورده "روسيا اليوم"، أن مختبراتها سجلت 29 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظات بغداد والبصرة والنجف وبابل وذي قار.
وأشارت إلى أن مجموع الإصابات بلغ 1631، فيما توقفت الوفيات عند 83 حالة.
، "كورونا" يصيب 29 عراقيًا جديدًا خلال يوم ،
المصدر : الخليج 365
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