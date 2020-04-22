شكرا لقرائتكم خبر عن رشــاد خــيري إلـى رحـمـة اللـه والان نبدء بالتفاصيل

إنتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأربعاء 22 إبريل 2020 الأستاذ: رشاد بن محمد شاكر خيري، عن عمر ناهز سبعين عاماً إثر أزمة قلبية مفاجئة.. وبسبب الظروف المصاحبة للاجراءات الاحترازية الناجمة عن جائحة كـورونـا فسوف يصلى على الفقيد صباح غدٍ الخميس في مقبرة النسيم بالرياض ومن ثم يوارى الثرى.. والفقيد خال الدكتور عبدالعزيز بن فهـد السليمان العقــيلي، الطبيب في مستشفى الملك خالد الجامعي.. رحم الله الفقيد وغفر له، وجعل الجنة مستقره ومسكنه.. خالص العزاء وصادق المواساة لأبناءه وبناته وأسرة خيري عموماً.. وتتلقى أسرة الفقيد العزاء على الهواتف التالية: Advertisements - شقيقه: رسمـي محمد شاكر خيري، جوال: ‭0505655720‬ - ابنه: المهندس ماجد بن رشاد محمد شاكر خيري، جوال: 0555214609 - ابنه: المهندس مازن بن رشاد محمد شاكر خيري، جوال: 0509995448 ((إنا لله، وإنا إليه راجعون))..

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