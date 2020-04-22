مداهمة معمل خياطة مخالف بخميس مشيط

2020-04-22

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

داهمت بلدية الرونة الفرعية شقة سكنية لعزاب بها خمسة من العمالة المخالفة من جنسيات مختلفة، حيث تم تحويل الشقة لمعمل خياطة.

وأوضح رئيس بلدية خميس مشيط، سليمان بن عبدالله الشهراني، أنه ورد بلاغ لمركز العمليات 940 عن وجود شقة عزاب بها معمل خياطة مخالف، وعلى الفور توجهت فرقة من بلدية الرونة الفرعية برفقة الدوريات الأمنية، وتم مداهمة الشقة.

وتم ضبط العمالة المخالفة بالإضافة إلى تحريز المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك.

Advertisements

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر











