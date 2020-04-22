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وزراء العمل في مجموعة العشرين يناقشون غدًا تداعيات أزمة كورونا
على العاملين وعائلاتهم والموظفين والأعمال
متابعات الخليج 365 - الرياض
يعقد وزراء العمل في مجموعة العشرين اجتماعًا افتراضيًّا غدًا، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشؤون العمل الدكتور أحمد الزهراني.
وسيضم الاجتماع وزراء العمل من دول مجموعة العشرين والدول المستضافة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.
ويهدف الاجتماع ضمان التعاون التام للحد من تداعيات الفيروس على العاملين وعائلاتهم والموظفين والأعمال، بالإضافة إلى تنفيذ الالتزامات المتخذة في القمة الافتراضية لرؤساء مجموعة العشرين المنعقدة في 26 مارس 2020.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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