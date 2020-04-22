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فيديو .. وزير المالية: من المتوقع استمرار أزمة كورونا إلى نهاية العام
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، محمد الجدعان إنه من المتوقع استمرار أزمة كورونا لعدة أشهر، وقد قد تستمر لنهاية هذا العام في الجانب الصحي وبالتالي في الجانب الاقتصادي.
وأضاف ، في مؤتمر صحفي افتراضي اليوم الأربعاء، أن الاحترازات التي تم الإعلان عنها احترازات مؤقتة، وقررنا أن نمضي فيها سريعا وإعلانها لثلاثة أشهر لكي نوفر الدعم السريع والإجراءات السريعة للقطاع الخاص ريثما ندرس بالتفصيل ما نحتاج إليه كحكومة لدعم الاقتصاد ودعم القطاع الخاص والمنشآت الأكثر تأثرا والمواطنين من العاملين في هذه القطاعات.
وقال وزير المالية إن الحكومة ملتزمة بتوفير كل الموارد لحماية متابعات الخليج 365، ولحماية القطاع الصحي، وللتأكد من أن القطاع الصحي لديه المستلزمات الضرورية لمواجهة هذه الجائحة .
وأضاف الجدعان، أن الحكومة ملتزمة من التأكد من أن منظومة الحماية الاجتماعية تمضي كما هي مخطط لها، وأن متابعات الخليج 365 لا يتأثر من هذه الجائحة.
وتابع أن الحكومة لديها التزام واضح لتقديم الدعم للاقتصاد وتقديم الدعم للقطاع الخاص وبصفة خاصة المنشآت التي توظف المواطنين، وسنستمر في ذلك بإذن الله.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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