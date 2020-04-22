، واشنطن: الزعيم الكوري لا يزال يسيطر على الجيش والقوى النووية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "هيتن" ليس لديه ما ينفي أو يؤكد مرض "كيم"

ذكر نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جون هيتن، اليوم (الأربعاء)، أنه يعتقد أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لا يزال يسيطر على جيشه.

وبيّن "هيتن" أنه ليس لديه أي معلومات مخابراتية تؤكد أو تنفي ما أوردته تقارير إعلامية بأن كيم جونج أون يعاني مرضًا خطيرًا، وفقًا لـ"رويترز".

وقال القائد الأمريكي: "إن كيم لا يزال يسيطر بشكل تام على القوى النووية الكورية الشمالية وقوات الجيش الكوري".