، "تعليم الباحة" يدرب 14 ألف معلم في أكثر من 40 يوماً تدريبيّاً عن بعد ،

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت برامج بمختلف التخصصات بلغ مجموعها 42 ألف ساعة تدريبية

اختتمت إدارتا التدريب والابتعاث للبنين والبنات بتعليم الباحة؛ برامج المرحلة الثانية من التدريب عن بعد للمعلمين والمعلمات في مختلف مراكز التدريب على مستوى المنطقة، التي تتضمن حزمة متنوعة من البرامج التدريبية في مختلف التخصصات بلغ مجموع ساعاتها 41926 ساعة تدريبية نظمتها إدارة التدريب التربوي والابتعاث للبنين والبنات من خلال منصة المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، بمشاركة 13909 معلمين ومعلمات من داخل المنطقة وخارجها في أكثر من 40 يومًا تدريبيًّا.

وفي التفاصيل: بارك الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني المدير العام للتعليم، للملتحقين والملتحقات؛ إتمامهم البرامج التدريبية، كما بيّن أهمية برامج التدريب عن بعد ودورها في تطوير أداء الميدان التربوي، بما يتوافق والخطط التطويرية للإدارة وبما يسهم في تطبيق معايير الجودة في التعليم كأحد متطلبات تحسين مستوى الأداء وتجويد المخرجات، وينسجم مع رؤية الوزارة في إثراء معارف المعلمين والمعلمات ببرامج تدريبية نوعية ومستمرة.

ونوه المدير العام إلى أهمية التدريب المستمرّ باعتباره ركنًا أساسًا في جودة الأداء في الميدان التربوي، مشيرًا إلى ضرورة مواكبة التعليم الحديث للتغير والتطور السريع في شتى المجالات، والاستفادة من الحراك التدريبي بالوجه الملائم الذي يحقّق الأثر الإيجابي للمتعلم ويدفعه بشكل فاعل نحو إنجاح العملية التعليمية والتربوية.

وأكد "الزهراني" على فاعلية التدريب عن بعد وأُثره في إحداث التغيير الإيجابي للمتدرب، والذي تتحقّق من خلاله أهداف العمل التربوي والتعليمي، متمنّيًا أن ينعكس مردود هذا التدريب على أداء المعلمين داخل مدارسهم في رعاية وصقل مواهب الطلاب، وتقديم الرعاية الكاملة لهم بما يدعم قدراتهم الإبداعية ويذكي روح التنافس الشريف في الميدان التعليمي.

وقدّم مدير التعليم شكره وتقديره للمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، ممثّلًا في: الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الجهيمي على حرصه ومتابعته الدائمة لتنفيذ البرامج التدريبية، ولإدارة التدريب والابتعاث للبنين والبنات، وجميع القائمين والقائمات على التدريب عن بعد في مختلف مراكز التعليم؛ على جهودهم في إعداد البرامج التدريبية، والسعي لتحقيق أهدافها المنشودة؛ آملًا في استمرار هذا العطاء الدؤوب.

تعليم الباحة