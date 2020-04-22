، شاهد.. "مرور ينبع" ينفِّذ حملات على حافلات النقل للحد من انتشار "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - للتأكد من عدم تجاوز 50 % من حمولتها والتزام ركابها بالاشتراطات الصحية

نفَّذت شعبة مرور محافظة ينبع حملات مكثفة على الحافلات المخصصة للنقل؛ وذلك للتأكد من تحديد عدد الركاب بما لا يتجاوز 50 % من حمولة الحافلة، وضرورة التزام الركاب بالاشتراطات الصحية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ورصدت "الخليج 365" انتشار رجال الأمن بشعبة مرور محافظة ينبع في مختلف الشوارع والمواقع بالمحافظة وسط خلو تام للشوارع من المارة وعابري الطريق عدا الحالات المستثناة من المنع؛ وهو ما يشير إلى وعيهم بالتوجيه السامي الهادف إلى سلامتهم، والحد من انتشار فيروس كورونا وسط انضباط وتقيُّد المواطنين والمقيمين.

ويأتي ذلك الالتزام من أفراد المجتمع وتضافر الجهود الأمنية بالمحافظة تماشيًا مع الأنظمة والتعليمات، والتزامًا بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

Advertisements

فيروس كورونا الجديد منع التجول