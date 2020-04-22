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شاهد.. "مرور ينبع" ينفِّذ حملات على حافلات النقل للحد من انتشار "كورونا"

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محمد بن مسعود - الدمام - للتأكد من عدم تجاوز 50 % من حمولتها والتزام ركابها بالاشتراطات الصحية

نفَّذت شعبة مرور محافظة ينبع حملات مكثفة على الحافلات المخصصة للنقل؛ وذلك للتأكد من تحديد عدد الركاب بما لا يتجاوز 50 % من حمولة الحافلة، وضرورة التزام الركاب بالاشتراطات الصحية اللازمة للحد من انتشار فيروس المستجد.

ورصدت "الخليج 365" انتشار رجال الأمن بشعبة مرور محافظة ينبع في مختلف الشوارع والمواقع بالمحافظة وسط خلو تام للشوارع من المارة وعابري الطريق عدا الحالات المستثناة من المنع؛ وهو ما يشير إلى وعيهم بالتوجيه السامي الهادف إلى سلامتهم، والحد من انتشار فيروس كورونا وسط انضباط وتقيُّد المواطنين والمقيمين.

ويأتي ذلك الالتزام من أفراد المجتمع وتضافر الجهود الأمنية بالمحافظة تماشيًا مع الأنظمة والتعليمات، والتزامًا بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

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فيروس كورونا الجديد منع التجول

22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441 08:36 PM

للتأكد من عدم تجاوز 50 % من حمولتها والتزام ركابها بالاشتراطات الصحية

شاهد.. "مرور ينبع" ينفِّذ حملات على حافلات النقل للحد من انتشار "كورونا"
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

نفَّذت شعبة مرور محافظة ينبع حملات مكثفة على الحافلات المخصصة للنقل؛ وذلك للتأكد من تحديد عدد الركاب بما لا يتجاوز 50 % من حمولة الحافلة، وضرورة التزام الركاب بالاشتراطات الصحية اللازمة للحد من انتشار .

ورصدت "الخليج 365" انتشار رجال الأمن بشعبة مرور محافظة ينبع في مختلف الشوارع والمواقع بالمحافظة وسط خلو تام للشوارع من المارة وعابري الطريق عدا الحالات المستثناة من المنع؛ وهو ما يشير إلى وعيهم بالتوجيه السامي الهادف إلى سلامتهم، والحد من انتشار فيروس كورونا وسط انضباط وتقيُّد المواطنين والمقيمين.

ويأتي ذلك الالتزام من أفراد المجتمع وتضافر الجهود الأمنية بالمحافظة تماشيًا مع الأنظمة والتعليمات، والتزامًا بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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