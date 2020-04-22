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أعلنت إدارة التعليم بمحافظة شرورة عن استعدادها لتسليم 11 مبنى تعليميًا لبلدية شرورة ومستشفى شرورة العام ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك استخدم المباني لتكون محاجر صحية في حال دعت الحاجة إلى ذلك، وتأتي هذه الخطوة ضمن التعاون بين الأجهزة الحكومية وتحقيق التكامل ونجاح الخطة المعمول بها لمواجهة أزمة كورونا .
وفي التفاصيل، يبلغ عدد الغرف بالمدارس 147 غرفة، بالإضافة إلى 6 عيادات طبية بالمدارس في شرورة ومركز الوديعة.
وأعلنت الإدارة أيضًا عن استعداد 186 متطوعًا ومتطوعة من مشرفين ومشرفات وقائدي وقائدات المدارس ومعلمين ومعلمات وإداريين وإداريات، إضافة إلى مشاركة طلاب الكشافة والفرق التطوعية بأندية الأحياء والذين يقارب عددهم 106 متطوع ومتطوعة لدعم جهود الوطن في محاربة فيروس كورونا.
وأكد مدير تعليم شرورة فهد بن صالح عقالا أن كل هذه الجهود تأتي بناء على توجيه من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ والذي يوجّه بتسخير كل الإمكانات والمبادرة بالعمل للتكامل مع جميع القطاعات الحكومية تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة أعزها الله.
فيروس كورونا الجديد
22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441 08:19 PM
لاستخدامها كمحاجر صحية ضمن الاحترازات للحد من انتشار الفيروس"تعليم شرورة" يجهز 11 مبنى و186 متطوعًا لمواجهة أزمة كورونا
أعلنت إدارة التعليم بمحافظة شرورة عن استعدادها لتسليم 11 مبنى تعليميًا لبلدية شرورة ومستشفى شرورة العام ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك استخدم المباني لتكون محاجر صحية في حال دعت الحاجة إلى ذلك، وتأتي هذه الخطوة ضمن التعاون بين الأجهزة الحكومية وتحقيق التكامل ونجاح الخطة المعمول بها لمواجهة أزمة كورونا .
وفي التفاصيل، يبلغ عدد الغرف بالمدارس 147 غرفة، بالإضافة إلى 6 عيادات طبية بالمدارس في شرورة ومركز الوديعة.
وأعلنت الإدارة أيضًا عن استعداد 186 متطوعًا ومتطوعة من مشرفين ومشرفات وقائدي وقائدات المدارس ومعلمين ومعلمات وإداريين وإداريات، إضافة إلى مشاركة طلاب الكشافة والفرق التطوعية بأندية الأحياء والذين يقارب عددهم 106 متطوع ومتطوعة لدعم جهود الوطن في محاربة فيروس كورونا.
وأكد مدير تعليم شرورة فهد بن صالح عقالا أن كل هذه الجهود تأتي بناء على توجيه من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ والذي يوجّه بتسخير كل الإمكانات والمبادرة بالعمل للتكامل مع جميع القطاعات الحكومية تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة أعزها الله.
، "تعليم شرورة" يجهز 11 مبنى و186 متطوعًا لمواجهة أزمة كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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