، دول عربية تتحرَّى هلال رمضان بعد غروب اليوم.. تعرّف عليها ،

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يستطلع عدد من الدول العربية والإسلامية، مساء اليوم الأربعاء، هلال شهر رمضان المبارك، بينما أعلن البعض تحرِّيَ الهلال الخميس؛ وفقًا لـ"سكاي نيوز".
وفي التفاصيل: أكدت كلٌّ من: مصر والبحرين ولبنان، تحري رؤية هلال شهر رمضان بعد صلاة المغرب اليوم الموافق 29 شعبان لسنة 1441 هجريّة.
فمن جانبها، وعلى صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، قالت دار الإفتاء المصرية: إنها ستستطلع هلال شهر رمضان يوم الأربعاء. وفي البحرين دعا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى تحري الهلال، مساء الأربعاء أيضًا. كما أعلنت دار الفتوى في لبنان التماس شهر رمضان بعد غروب شمس يوم الأربعاء 22 أبريل.
بينما أعلنت كلٌّ من: دولة الإمارات والأردن وسوريا، عن تحرّي رؤية هلال الشهر غدًا (الخميس) بعد صلاة المغرب. كما دعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحرّي الهلال، الخميس الموافق 30 من شهر شعبان، وإبلاغ أقرب محكمة ممّن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.هلال شهر رمضان شهر رمضان
22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441 07:41 PM
فيما دعت المحكمة العليا في المملكة إلى تحرِّيه الخميسدول عربية تتحرَّى هلال رمضان بعد غروب اليوم.. تعرّف عليها
يستطلع عدد من الدول العربية والإسلامية، مساء اليوم الأربعاء، هلال شهر رمضان المبارك، بينما أعلن البعض تحرِّيَ الهلال الخميس؛ وفقًا لـ"سكاي نيوز".
وفي التفاصيل: أكدت كلٌّ من: مصر والبحرين ولبنان، تحري رؤية هلال شهر رمضان بعد صلاة المغرب اليوم الموافق 29 شعبان لسنة 1441 هجريّة.
فمن جانبها، وعلى صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، قالت دار الإفتاء المصرية: إنها ستستطلع هلال شهر رمضان يوم الأربعاء. وفي البحرين دعا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى تحري الهلال، مساء الأربعاء أيضًا. كما أعلنت دار الفتوى في لبنان التماس شهر رمضان بعد غروب شمس يوم الأربعاء 22 أبريل.
بينما أعلنت كلٌّ من: دولة الإمارات والأردن وسوريا، عن تحرّي رؤية هلال الشهر غدًا (الخميس) بعد صلاة المغرب. كما دعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحرّي الهلال، الخميس الموافق 30 من شهر شعبان، وإبلاغ أقرب محكمة ممّن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.
، دول عربية تتحرَّى هلال رمضان بعد غروب اليوم.. تعرّف عليها ،
المصدر : الخليج 365
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