شكرا لمتابعة خبر عن جامعة المجمعة تفحص مترائين هلال رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وحدة الرصد بمرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، بدء الاستعداد لرصد هلال شهر رمضان المبارك في الموقع الخاص بها.

وجاء من ضمن الاستعدادات وتطبيق الإجراءات الاحترازية مشاركة الخدمات الطبية و كلية الطب بسيارة إسعاف بكامل طاقمها للتأكد من سلامة المشاركين في عملية الرصد وفق تلك الإجراءات المتبعة للكشف عن مرض كورونا الجديد.

وستقوم برصد هلال شهر رمضان مساء الخميس حسب وأوضح المرصد أن الظروف العلمية لرؤية الهلال وهي بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم الأربعاء 29 شعبان 1441هـ الموافق 22 إبريل 2020م حسب تقويم أم القرى تفيد المعطيات الحسابية أن القمر يغرب قبل الشمس بنحو 30 دقيقة تقريباً ، وفي يوم الخميس 30 شعبان 1441هـ الموافق 23 إبريل 2020م ستغرب الشمس الساعة 6:24 عند درجة 284 ، وسيغرب الهلال الساعة 6:45 عند درجة 282 ، أي أن الهلال سيمكث بمقدار 21 دقيقة بعد غروب الشمس على ارتفاع 4,65 واستطالة 7,14 والله أعلم .