شكرا لمتابعة خبر عن " البلدية والقروية " تكشف عن تصنيفات جديدة للحد من تفشي الفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن تصنيفات جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأشارت الوزارة إلى أن التصنيفات تضمنت باعة متجولين بالشوارع أو الأسواق المحيطة بك، زحام بالمنشأة وعدم ترك، مسافة آمنة للمتسوقين، تقديم الوجبات للعملاء داخل صالات الطعام، عدم توفير المعقمات داخل الأسواق.
ولفتت الوزارة إلى باقية التصنيفات ومنها عدم إغلاق وجبات التوصيل بتغليف حراري بشكل صحيح، تدني مستوى النظافة.الشخصية للعاملين، عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية للعاملين بالأسواق. مخالفة أي منشأة لاشتراطات الإغلاق والتشغيل.
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