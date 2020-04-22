ضبط 26311 ألف منتج بيطري منتهي الصلاحية بشقة سكنية بالدمام

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الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): تمكنت هيئة الغذاء والدواء ضبط 26311 ألف منتج بيطري غير مسجل ومنتهي الصلاحية بشقة سكنية في الدمام. تمكنت هيئة الغذاء والدواء ضبط 26311 ألف منتج بيطري غير مسجل ومنتهي الصلاحية بشقة سكنية في الدمام. وأوضحت الهيئة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " أنه تمت إحالة المُخالف للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه. Advertisements

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