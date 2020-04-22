العثور على مفقود ابن بكر في عرعر

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الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى): تمكنت فرق إنجاد للبحث والإنقاذ من العثور على مفقود ابن بكر بمدينة عرعر التابعة لمنطقة الحدود الشمالية. تمكنت فرق إنجاد للبحث والإنقاذ من العثور على مفقود ابن بكر بمدينة عرعر التابعة لمنطقة الحدود الشمالية. وجاء تحرك الفرق بعد ورود بلاغ عن شخص مفقود بالقرب من ابن بكر بمدينة عرعر، وتم تكثيف البحث لإيجاده. وأكدت فرق الإنقاذ أن أحد أعضائها تمكن من إيجاده، وهوحاليًا بصحة جيدة.

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