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مصارف الزكاة في القرآن الكريم

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حدد القرآن الكريم مصارف الزكاة،وأوضحها في سورة التوبة، وذلك في قول الله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ).

وتتمثل هذه المصارف فما يلي :

الفقراء : الذى لا شئ له

المساكين : الذى يجد بعض ما يكفيه

العاملين عليها: السعاة الذين يبعثهم إمام المسلمين أو نائبه لجبايتها، ويدخل في ذلك كاتبها وقاسمها.

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المؤلفة قلوبهم : من دخل في الإسلام وكان في حاجة إلى تأليف قلبه لضعف إيمانه

وفي الرقاب: عتق المسلم من مال الزكاة عبدًا كان أو أمة، ومن ذلك فك الأساري، ومساعدة المكاتبين

الغارمين : من استدان في غير معصية وليس عنده سداد دينه، ومن غرم في صلح مشروع

وفي سبيل الله : إعطاء الغزاة والمرابطين في الثغور من الزكاة ما ينفقونه في غزوهم ورباطهم .

ابن السبيل: المسافر الذي انقطعت به الأسباب عن بلده وماله، فيعطى ما يحتاجه من الزكاة حتى يصل إلى بلده ، ولو كان غنيا في بلده " .

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