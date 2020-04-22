شكرا لمتابعة خبر عن الكرملين يدحض مزاعم حول وقوع مشادة حادة بين ولي العهد وبوتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أدحض المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، مزاعم إعلامية حول وقوع مشادة كلامية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد محمد بن سلمان، خلال مكالمة هاتفية الشهر الماضي.
ويأتي ذلك ردا على مزاعم تفيد بأن المكالمة التي جرت بين بوتين والأمير محمد بن سلمان أوائل مارس " شهدت مشادة وجولة من الصراخ المتبادل بين الزعيمين، ما تسبب في فشل الاجتماع الذي عقده تحالف أوبك+ بعد أيام في الاتفاق على خفض مستوى الإنتاج ".
وأوضح بيسكوف أن هذه المادة الإعلامية التي تم نشرها ما هي إلا " محض هراء جديد ".
يذكر أن الجانبان " السعودي والروسي " قد اتفقا في وقت سابق من إبريل على إنتاج ما لا يزيد على 8.5 مليون برميل من النفط يوميا خلال الشهرين المقبلين.
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