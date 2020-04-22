شكرا لمتابعة خبر عن الكرملين يدحض مزاعم حول وقوع مشادة حادة بين ولي العهد وبوتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أدحض المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، مزاعم إعلامية حول وقوع مشادة كلامية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد محمد بن سلمان ، خلال مكالمة هاتفية الشهر الماضي.

ويأتي ذلك ردا على مزاعم تفيد بأن المكالمة التي جرت بين بوتين والأمير محمد بن سلمان أوائل مارس " شهدت مشادة وجولة من الصراخ المتبادل بين الزعيمين، ما تسبب في فشل الاجتماع الذي عقده تحالف أوبك+ بعد أيام في الاتفاق على خفض مستوى الإنتاج ".

وأوضح بيسكوف أن هذه المادة الإعلامية التي تم نشرها ما هي إلا " محض هراء جديد ".

يذكر أن الجانبان " السعودي والروسي " قد اتفقا في وقت سابق من إبريل على إنتاج ما لا يزيد على 8.5 مليون برميل من النفط يوميا خلال الشهرين المقبلين.