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المخطوف العائد موسى الخنيزي يوجه أسئلة للخاطفة

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف المخطوف العائد موسى الخنيزي، ماذا سيقول، اذا كتب القدر أن يقابل الخاطفة للمرة الأخيرة.

وقال الخنيزي : ليه !!أسئلة كثيرة تراودني، وقال لو كنت أستطيع أن أخذ حق العالم من الخاطفة لأخذته، وفقًا لـ"عكاظ "

وأضاف : من الممكن أن تصنع مني العاصفة ناشط للحقوق الأهالي.

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