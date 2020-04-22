شكرا لمتابعة خبر عن المخطوف العائد موسى الخنيزي يوجه أسئلة للخاطفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):كشف المخطوف العائد موسى الخنيزي، ماذا سيقول، اذا كتب القدر أن يقابل الخاطفة للمرة الأخيرة.
وقال الخنيزي : ليه !!أسئلة كثيرة تراودني، وقال لو كنت أستطيع أن أخذ حق العالم من الخاطفة لأخذته، وفقًا لـ"عكاظ "
وأضاف : من الممكن أن تصنع مني العاصفة ناشط للحقوق الأهالي.
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