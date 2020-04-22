شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الزعاق يكشف موعد غرة شهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن الحسابات الفلكية تشير إلى أن غرة شهر رمضان ستكون في يوم الجمعة القادمة.

وأضاف أن هلال رمضان سيولد صباح يوم غد الخميس في الساعة 5:26 صباحًا، بينما سنصوم فيه خمس جمع.

وأضاف، في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن يوم الأحد الموافق 24 مايو فسيكون أول أيام العيد.