شكرا لمتابعة خبر عن تخصيص 9 مواقع لبيع الأغنام في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

خصصت أمانة منطقة الرياض ٩ مواقع لبيع الأغنام في العاصمة، ويأتي ذلك بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك، ولمواجهة حجم الطلب المتزايد على اللحوم.

ولفتت أمانة الرياض إلى أن المسالخ المتنقلة جاهزة لاستيعاب الزيادة وأن الرقابة الصحية مشددة لضمان سلامة السكان.

وتضمنت مواقع لبيع الأغنام في العاصمة :" مسلخ وسوق أغنام العزيزية، مسلخ وسوق أغنام غرب الرياض، مسلخ و سوق الغنام حي السعادة، سوق الشمال، حي المروة، حي الصفا، حي العارف، حي الجنادرية، حي الرمال ".