شكرا لمتابعة خبر عن العدل توضح موقف المحبوسين المفرج عنهم بسبب كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أوضحت وزارة العدل موقف المحبوسين المفرج عنهم بسبب كورونا بعد انتهاء هذه الجائحة.
وكان أحد متابعي الوزارة على حسابها الخاص بالتواصل العدلي قد طرحا سؤالاً نصه:" هل قرارات الحبس لمن أفرج عنهم بسبب كورونا بعد انتهاء الأزمة تعاد نفس القرارات أو يكون للشيخ رأى آخر".
وأجابت الوزارة بأنه استنادًا إلى الأمر الملكي الكريم رقم 48017 وتاريخ 13/ 8 / 1441هـ، فأنه تم تعليق تنفيذ الأوامر القضائية المتصلة بتمكين الأولاد من زيارة أحد الوالدين المنفصلين والأوامر القضائية المتعلقة بحبس المدين إلى حين زوال الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا.
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