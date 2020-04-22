شكرا لمتابعة خبر عن العدل توضح موقف المحبوسين المفرج عنهم بسبب كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضحت وزارة العدل موقف المحبوسين المفرج عنهم بسبب كورونا بعد انتهاء هذه الجائحة.

وكان أحد متابعي الوزارة على حسابها الخاص بالتواصل العدلي قد طرحا سؤالاً نصه:" هل قرارات الحبس لمن أفرج عنهم بسبب كورونا بعد انتهاء الأزمة تعاد نفس القرارات أو يكون للشيخ رأى آخر".

وأجابت الوزارة بأنه استنادًا إلى الأمر الملكي الكريم رقم 48017 وتاريخ 13/ 8 / 1441هـ، فأنه تم تعليق تنفيذ الأوامر القضائية المتصلة بتمكين الأولاد من زيارة أحد الوالدين المنفصلين والأوامر القضائية المتعلقة بحبس المدين إلى حين زوال الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا.