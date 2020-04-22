شكرا لمتابعة خبر عن حسم الجدل حول استرداد رسوم التأشيرة آلياً بعد إلغائها من موقع وزارة العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): حسمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجدل حول استرداد رسوم التأشيرة آلياً من البنك بعد إلغائها من موقع وزارة العمل. حسمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجدل حول استرداد رسوم التأشيرة آلياً من البنك بعد إلغائها من موقع وزارة العمل. وقال المغرد في استفساره:" السلام عليكم ألغيت تأشيرات مؤسسة أربع مرات من موقع وزارة العمل، فهل الرصيد يرجع تلقائيا أم يوجد خطوات أخرى ! ". وأوضح حساب خدمة العملاء بوزارة الموارد البشرية بموقع تويتر:" أهلآ بك يتم استرداد رسوم التأشيرة آلياً من البنك إلى نفس الحساب الذي تم السداد منه بعد إلغاء التأشيرة أو انتهاء مدتها ولم تستخدم، وفي حال تجاوز 72 ساعة ولم يتم استرداد الرسوم عليك التواصل مع آمر 199099 ".

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