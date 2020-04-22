شاهد.. حكم الصلاة خلف الشاشة مع الإمام في الحرم

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أوضح وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور محمد العقيل، هل يجوز الصلاة خلف الشاشة مع الإمام في الحرم. أوضح وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور محمد العقيل، هل يجوز الصلاة خلف الشاشة مع الإمام في الحرم. وقال الدكتور العقيل خلال برنامج " كلنا مسؤول " : إنه لايجوز الصلاة وراء إمام لانراه بل يصلي كل شخص بمفرده او مع جماعة اهله في البيت. ويذكر أن رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، أعلنت السماح بإقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين، وتخفيفها إلى خمس تسليمات مع استمرار تعليق حضور المصلين".

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