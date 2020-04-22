شكرا لمتابعة خبر عن العقيل: خطبة الجمعة من الحرمين الشريفين فقط ومنعها في المساجد (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تحدث وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور محمد العقيل، عن كيفية مراقبة المساجد في ظل قيام عمال المساجد برفع الأذان بتعليمات من بعض المؤذنين.

قال العقيل خلال اتصال هاتفي عبر قناة السعودية:" لاشك أن ذلك محل عناية واهتمام من قبل الوزارة "، لافتا:" هناك مراقبين للمساجد يقومون بجهد كبير لمنع هذه المخالفات ومعالجتها فورا ".

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وأكد العقيل أن خطبتي الجمعة من الحرمين الشريفين فقط، مشيرا إلى منع خطب الجمعة في المساجد؛ خوفًا من تجمع الناس.

وأبان العقيل أن بث خطبتي من الحرم المكي الشريف والمسجد النبوي فيهما بركة، مردفا أن فتح منابر المساجد يساعد علي تجمع عدد كبير من المواطنين.

وتابع أن تأخير صلاة العشاء أفضل من إقامتها في وقتها، موضحا:" جعل الأذان في وقته الأساسي بدون تأخير نصف ساعة بالتزامن مع تواجد الناس في منازلهم ".