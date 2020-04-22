شكرا لمتابعة خبر عن سبب إغماء مرضى الضغط أثناء صلاة التراويح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، سبب تعرض بعض مرضى الضغط للإغماء أثناء صلاة التراويح.

وكتب على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن بعض المرضى يأخذ أدوية الضغط مباشرة بعد الفطور، على الجفاف، وبعد أن يصل الدواء لأعلى تركيز في الدم يغمى عليه أثناء التراويح، خاصة في الأيام الأولى من الصيام في رمضان.

ونصح دوما بتأجيل أدوية الضغط إلى ما بعد صلاة التراويح لأنه خلال ذلك يكون الجسم قد استرجع أغلب سوائله المفقودة.