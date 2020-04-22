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عدن - ياسمين التهامي - تسببت الإعلامية الأردنية علا الفارس المذيعة بقناة الجزيرة، في حالة هياج من النشطاء السعوديين على حسابها وهجوم عنيف عليها، بسبب تغريدة لها لم تزد عن "كلمتين"، لكنها أيضًا جعلت الفنانة شمس الكويتية تخرج عن شعورها وتهاجم مذيعة الجزيرة.

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علا الفارس تتسبب في هياج سعودي بـ"ملح الحبيب" وشمس الكويتية تدخل على الخط

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وكتبت علا الفارس عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" :" ٥ بدولار!.. راح ملح الحبيب" ، في إشارة إلى انخفاض أسعار النفط بشكل كبير لم يحدث من قبل، وهو الأمر الذي اعتبره السعوديين إساءة لبلدهم، وفتحوا عليها النار بتعليقات هجومية وشتائم.

وقال أحدهم في تعليقه :" لو تقطع السعودية المساعدات عن الأردن لن تصمد عمان شهراً واحداً.. لكن الخسة التي تجري في عروقك أبت الا أن تخرج عفنها"، وتبعه مئات السعوديين في هجوم كبير على الإعلامية الأردنية.

ولم تكن الفنانة شمس الكويتية ببعيدة عن هذا الصخب، لكن يبدو أن تغريدة "الفارس" استفزتها أيضًا، فعلقت بالقول :" الحقد والغل مرض يُستوجب العلاج منه ومن علاماته يخلي جسم الحاقدة والكيادة مثل سيجارا لابسة فستان".

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