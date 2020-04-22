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عدن - ياسمين التهامي - أثار مقطع فيديو، وثق لحظة دهس سائق "مستهتر" لعامل نظافة في مدينة حفر الباطن السعودية، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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مأساة حقيقية تهز السعودية.. والسلطات تعلن التحرك رسميًا (فيديو لأصحاب القلوب القوية)

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو للحادث المؤلم الذي وثقته كاميرات المراقبة المتواجدة في الشارع.

وأظهر المقطع المتداول عامل نظافة، وهو وافد من جنسية آسيوية، يقف على جانب الطريق منتظراً اللحظة المناسبة للعبور، وأثناء عبوره فوجئ بسيارة مسرعة كانت تسير عكس الطريق، لتصدمه بقوة.





وألقت السلطات السعودية القبض على سائق السيارة، الذي لاذ بالفرار، عقب تداول مقطع على منصات التواصل الاجتماعي، فيما لم ترد تفاصيل حول حالة العامل، وما إذا كان فارق الحياة.

واستنكر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تصرف السائق، الذي واصل سيره من دون الاطمئنان على صحة العامل، وطالبوا بإنزال أقصى العقوبة عليه.

وكتب أحد المغردين: "إن مات الشخص فيجب الحكم عليه بالقتل العمد لانه خالف النظام مع علمه أن مخالفته تؤذي الآخرين وتسبب القتل والإضرار".





فيما علق آخر: "حتى وإن لم يمت العامل يجب إقامة حد الحرابة وضرب عنقه بالسيف".