شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يلغي فتوى لمفتي السعودية بشأن صلاة التراويح في رمضان.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت رئاسة شؤون الحرمين في السعودية، اليوم الأربعاء، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر موافقته على إقامة صلاة التراويح داخل الحرمين الشريفين، وتخفيفها إلى خمس تسليمات، مع استمرار تعليق حضور المصلين.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبد الرحمن السديس، تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من الكثافة البشرية، مع استمرار إقامة الشعيرة، مشيراً إلى أن الصلاة ستقتصر على المصلين لصلاة العشاء.

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الملك سلمان يلغي فتوى لمفتي السعودية بشأن صلاة التراويح في رمضان.. شاهد

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وفي تغريدة أخرى نشرت أيضاً رئاسة الحرمين الشريفين جدول صلاتي التراويح والتهجد بالحرمين الشريفين خلال شهر رمضان الكريم.

وكان مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أعلن، يوم الجمعة الماضي، أن صلاة التراويح و"العيد" ستقام في البيوت إذا استمر الفيروس.

كما أعلن المسجد النبوي في المدينة المنورة، الأسبوع الماضي، منع إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان، الذي يبدأ نهاية الأسبوع الجاري.

يشار إلى أن هيئة كبار العلماء في السعودية كانت أعلنت، منتصف الشهر الماضي، إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد، وذلك لمنع تفشي الفيروس.

وتفرض المملكة إجراءات مشددة للحد من انتشار الوباء الذي أصاب 11631 شخصاً حتى مساء أمس الثلاثاء، شفي منهم أكثر من 1600 حالة، فيما أدى الفيروس إلى وفاة 109 آخرين.

وحول العالم، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حتى لحظة كتابة الخبر (22 أبريل)، مليونين و558 ألفاً، في حين بلغ عدد الوفيات أكثر من 177 ألف حالة، وعدد المتعافين من المرض أكثر من 695 ألف حالة.