شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ممثلة "هاشمية" في مسلسل "غربة البن" الرمضاني تتسبب في اعتقال الحوثيين للفنان صلاح الوافي (صورة) والان مع التفاصيل

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