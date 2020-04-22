وزير المالية ملخص المؤتمر الصحفي

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ملخص مؤتمر وزير المالية – الاحتياطات النقدية مكنت السعودية من مواجهة أزمة كورونا. – وفرنا الدعم اللازم للقطاع الصحي لمواجهة كورونا. – أطلقنا مبادرات دعم القطاع الخاص لمواجهة كورونا. – مستمرون في مواجهة تداعيات وأضرار كورونا . – ولي العهد وجهنا بتوفير كل ماتحتاجه وزارة الصحة من أجل سلامة المواطن والمقيم. – هناك استقرار في وفرة جميع المواد الغذائية. – سوف نطلق العديد من المبادرات والاعفاءات إن لزمت الحاجة. – ‏ولي العهد شدد على ضرورة متابعة أضرار كورونا ومواجهتها. – القيادة كانت سريعة في إصدار قرارات مواجهة تداعيات جائحة كورونا. – النقل والصناعة والسياحة أكثر القطاعات تضرراً من فيروس كورونا. – 23 مليار ريال لسداد مستحقات القطاع الخاص. – تم توفير 47 مليار ريال لوزارة الصحة لمواجهة كورونا. – السعودية أطلقت عدة مبادرات انسانية لمواجهة كورونا في ‎#اليمن . Advertisements – نقوم بدراسات مكثفة لعودة حركة الاقتصاد إذا سمحت الظروف الصحية . – القيادة وجهت بتوفير جميع المواد الغذائية والمستلزمات الطبية دون تهاون في ذلك. – قد نفتح بعض الأنشطة ثم نعاود إغلاقها حسب الوضع الصحي للفيروس. – الحكومة سوف تعلن عن خطتها في عودة الأعمال وفق ماتراه مناسب من الجانب الصحي. – هناك نفقات حكومية سوف يتم إيقافها نتيجة فيروس كورونا وتوجيهها للصحة. – إيقاف نفقات السفر والانتدابات والفعاليات. -القيادة حريصة على منظومة الحماية الاجتماعية وعدم تأثر المواطن اقتصادياً من كورونا. -وزير المالية يعلن تأجيل النفقات الحكومية على السفر والترفية والرياضة وتوجيهها للصحة . -السعودية ليست مستثنى من كورونا وتداعياته ، وهي ضمن دول العالم المتأثرة بالفيروس. -السعودية لديها احتياطي ، ولا نتوقع سحب أكثر من ١٢٠ مليار ريال. -السعودية لديها استراتيجية للتعامل مع الدين العام ، وقد يصل ٢٢٠ مليار ريال. -السعودية لديها القدرة على العمل عن بُعد وظهر ذلك جلياً في أزمة كورونا. -نتوقع استمرار كورونا عدة أشهر ، وربما حتى نهاية العام الحالي. -السعودية لديها اقتصاد قوي ، وهي الثالثة في الاحتياطات الأجنبية عالمياً. -السعودية واجهت حروب كثيرة في تاريخها وتجاوزتها بقوة وثقة.





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