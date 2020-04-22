وزراء السياحة لمجموعة العشرين يعقدون اجتماعًا استثنائيًا افتراضيًا لبحث تأثير كورونا

تعقد رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، اجتماعًا استثنائيًا لوزراء السياحة بعد غدٍ الجمعة، وذلك في ضوء جائحة فيروس كورونا المستجد «COVID-19»، وتأثير هذه الأزمة العالمية على قطاع السياحة؛ حيث سيجتمع وزراء السياحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم القطاع.

وسيُعقَد الاجتماع؛ بقيادة وزير السياحة أحمد الخطيب، حيث سيناقش الوزراء الاستجوابات الفورية اللازمة لمواجهة التحديات، التي تواجه قطاع السياحة، والتي تعد من القطاعات الأكثر تضررًا من انتشار فيروس كورونا COVID-19، وأيضًا البحث في إعادة تنشيط وتحديد سبل تعزيز مرونة القطاع السياحي على المدى البعيد.

وسينضم لأعضاء مجموعة العشرين كلٌ من الدول المستضافة والمنظمات الدولية والإقليمية، وذلك لدعم قطاع السياحة خلال هذه الفترة من الأزمة، وتعزيز مرونة السياحة، وتطوير السياحة كوسيلة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

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وللحصول على مزيدٍ من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين.

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