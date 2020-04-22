صحة الرياض تنفذ حملة مسح ميداني على مساكن وتجمعات العمالة بشقراء لمكافحة كورونا

نفذت الشئون الصحية بالرياض ممثلة بالطب الوقائي والفرق الميدانية لقطاع شقراء الصحي بالتعاون مع اللجنة المكلفة من محافظ محافظة شقراء، حملة مسح ميداني على مساكن وتجمعات العمالة بالمحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا المستجد COVID 19 ومنع انتشاره في مدن وقرى المحافظة.

وأوضحت صحة الرياض أن الحملة ‏التي جاءت بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، هدفت إلى بث الثقافة الصحية اللازمة للعمالة عن مرض كورونا الجديد وكيفية الوقاية منه، بما يضمن سلامتهم؛ حيث قدم المشاركون في المحاضرات المصاحبة للحملة العديد من النصائح والتوجيهات التي توصي بها وزارة الصحة لتجنب الإصابة بهذا المرض، ومنها التأكيد على أهمية العناية بالنظافة الشخصية والاهتمام بغسل اليدين وتجنب الشائعات .

وأضافت أن فعاليات الحملة التي استمرت لمد خمسة أسابيع لا زالت مستمرة، وتشمل إجراء مسح لعدد كبير من العمالة للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية.

وأشارت صحة الرياض إلى أن الحملة استهدفت سكن العمالة والأحياء المكتظة بالسكان؛ حيث تمت زيارة 43 موقعًا وإجراء فحص مبدئي وتوعية ما يقارب 400 عامل مؤكدة أن هذه الحملة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.

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