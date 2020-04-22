للمشتركين.. تعرف على خطوات ضم خدمة حكومي من المؤسسة العامة للتقاعد

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، خطوات التقديم إلكترونيًا على ضم خدمة حكومي للمشترك، الذي يعمل في وظيفة خاضعة لنظامي التقاعد المدني أو العسكري، بعد تعليق العمل في المكاتب ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-1.

وأضافت المؤسسة العامة للتقاعد على موقعها الإلكتروني، أن هذه الخدمة للمشترك الذي يعمل في وظيفة خاضعة لنظامي التقاعد المدني أو العسكري ويرغب بضم خدمته السابقة الخاضعة لنفس النظام، والتي سبق التعويض عنها بمكافأة لمرة واحدة خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ عودته للعمل الحالي.

ووفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد، فإن خطوات ضم خدمة حكومي تتمثل في: الضغط على أيقونة «الخدمات الإلكترونيةۛ» في أعلى الصفحة الرئيسية في موقع المؤسسة الإلكتروني، ثم الدخول عن طريق الخدمات الإلكترونية، أو النفاذ الوطني الموحد.

ومن ثم تحديد خدمات «زائر»، والضغط على خدمة «طلب ضم حكومي»، ومن ثم إدخال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

شروط ضم خدمة حكومي من المؤسسة العامة للتقاعد

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واشترطت المؤسسة العامة للتقاعد، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية على رأس عمل حكومي (مدني أو عسكري) في الوقت الحالي، وتكون له خدمة حكومية سبق التعويض عنها من المؤسسة العامة للتقاعد.

وكذلك التقدم بطلب الضم خلال السنة الأولى من الإعادة الى الخدمة، ويعتبر تاريخ أول تقديم هو التاريخ المعمول به لضم الخدمة وإعادة ما تم صرفه عوضًا عن الخدمة السابقة دفعة واحدة أو أقساط، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

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