الشؤون الإسلامية: رفع أذان صلاة العشاء في مساجد المملكة خلال رمضان بوقته

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، تعميمًا لكل فروع الوزارة بمناطق المملكة، ينص على تحديد موعد رفع أذان صلاة العشاء، خلال شهر رمضان المبارك هذا العام 1441هـ، بوقتها المعتاد كالأشهر الماضية دون تأخير، في ظل إغلاق المساجد والجوامع مؤقتًا خلال شهر رمضان المبارك؛ بسبب جائحة كورونا.

جاء ذلك، في تعميم أصدره آل الشيخ بهذا الشأن لفروع الوزارة بمناطق المملكة كافة، نص على تحديد وقت رفع الأذان لصلاة العشاء برمضان دون تأخير كالأشهر الأخرى، إلحاقًا لتعميم سابق حول إيقاف إقامة الجماعة لجميع الفروض في المساجد والجوامع وإغلاقها مؤقتًا؛ بسبب جائحة كورونا والاقتصار برفع الأذان للصلوات.

وسأل الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المولى سبحانه وتعالى، أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيده على الجميع بالخير والبركات، وأن يحفظ قيادتنا الحكيمة ويجزيها عنا خير الجزاء وأوفاه.

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