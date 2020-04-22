بالفيديو.. مغادرة أولى رحلات الإجلاء للمواطنين السعوديين العالقين في باريس

تغادر أولى رحلات الإجلاء للمواطنين السعوديين من العاصمة الفرنسية باريس، مساء اليوم الأربعاء، من مطار شار ديجول لتصل مطار الملك خالد الدولي بمدنية الرياض.

ويكون على متن الطائرة، بحسب مراسلة الإخبارية، 250 مواطنًا ومواطنة سعودية من الراغبين في العودة للمملكة وبعض العالقين في باريس، بعد الإجراءات المتخذة لتعليق الطيران ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

الداخلية تطلق مبادرة "عودة" لتمكين حاملي التأشيرات من السفر لبلدانهم جوًا

6 آلاف معلم مصري بالكويت يطلبون العودة لبلدهم

بالفيديو.. انطلاق أول رحلة جوية مغادرة إلى الفلبين عبر مطار الملك عبدالعزيز بجدة