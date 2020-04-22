بالفيديو.. مغادرة أولى رحلات الإجلاء للمواطنين السعوديين العالقين في باريس

على متنها نحو 250 شخصًا
تغادر أولى رحلات الإجلاء للمواطنين السعوديين من العاصمة الفرنسية باريس، مساء اليوم الأربعاء، من مطار شار ديجول لتصل مطار الملك خالد الدولي بمدنية الرياض.
ويكون على متن الطائرة، بحسب مراسلة الإخبارية، 250 مواطنًا ومواطنة سعودية من الراغبين في العودة للمملكة وبعض العالقين في باريس، بعد الإجراءات المتخذة لتعليق الطيران ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.
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