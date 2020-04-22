بالفيديو.. النيابة العامة تجدد التأكيد: السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال لمن ينشر مخالفات منع التجول

أعادت النيابة العامة التذكير من ‏إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض على مخالفته، ونشرها عبر وسائل التقنية المعلوماتية.

وأوضح المتحدث باسم النيابة العامة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي؛ بشأن مستجدات فيروس كورونا، أن ذلك يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ويُعاقب مرتكبها طبقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن إلى 5 سنوات وغرامة إلى 3 ملايين ريال.

وأكد المتحدث تحريك دعوى جنائية ضد مخالفي التدابير الوقائية؛ بشأن فيروس كورونا المستجد، وضد كل من يخالف أمر منع التجول في المملكة.

مشيرًا إلى أن عدد قضايا مخالفة أمر منع التجول بلغ 485 قضية؛ حيث يعمل مركز الرصد النيابي على مدى 24 ساعة لمراقبة أي نشاك محل تحريم.

واستكمل، تمت إحالة جميع المستفيدين من مراجعين لدى النيابة العامة إلى استخدام القنوات الإلكترونية، ضمن الإجراءات الوقائية؛ لمكافحة فيروس كورونا.

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وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة؛ ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 12772، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 1812، ووصل العدد الكلي للوفيات إلى 114، حسب المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي؛ لكشف آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.

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