الأمير منصور بن محمد يتفقد مركز القيادة والتحكم بصحة حفر الباطن‬

تفقدّ محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد، اليوم الأربعاء، مركز القيادة والتحكم بالمديرية العامة للشؤون الصحية؛ للوقف على جاهزية الجهات المعنية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وخلال الجولة استمع المحافظ إلى شرح مفصل من مدير الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي عن غرفة القيادة والتحكم التي تضم المنصات العلاجية والوقائية المرتبطة بمنظومة الخدمات المساندة؛ لمتابعة الإجراءات اليومية على مدار الساعة بمنفذ الرقعي والمستشفيات الحكومية والخاصة ومراقبة مستجدات وتطورات فيروس كورونا، والوضع العالمي والمحلي، إضافة إلى متابعة تنفيذ الخطط الصحية لمجابهته.

واستمع المحافظ إلى شرح عن إدارة الطوارئ والأزمات بالشؤون الصحية بحفر الباطن؛ من خلال تجهيز غرف خاصة لمراقبة المستشفيات ومعرفة القوى العاملة وجاهزيتها في الطواقم الطبية والإدارية واللوجيستية والتدخل السريع لأي طارئ.

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وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة والإجراءات الوقائية التي اتخذتها صحة حفر الباطن لمكافحة فيروس كورونا، كما بعث برسالة صوتية عبر اللاسلكي، مهنئًا جميع أبطال الصحة بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، مثمنًا الدور الكبير الذي يقدمونه من خلال مواجهة هذه الجائحة، داعيًّا الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء.

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