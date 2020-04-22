حائل تسجل حالتي إصابة بفيروس كورونا

خالطتا مقيمًا مصريًا سبق إعلان إصابته
سجّلت منطقة حائل، حالتي إصابة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، وتبين أنهما خالطتا مقيمًا من الجنسية المصرية كان مصابًا بالفيروس، ويعمل بمستشفى خاص.
ووصل عدد الحالات المسجلة بمنطقة حائل 9 حالات، وعلمت «عاجل» أن الحالتين المصابتين هما لمواطنتين؛ لمخالطتهما المباشرة الحالة الثانية بمنطقة حائل.
وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 12772، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 1812، ووصل العدد الكلى للوفيات إلى 114، حسب المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لكشف آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.
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