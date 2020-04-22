حرس الحدود: إيقاف النزهة البحرية بالقوارب بسبب كورونا

حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين
أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود، الیوم الأربعاء، إيقاف النزھة البحرية بالقوارب.
وقالت المديرية، عبر تويتر: نوضح أن إيقاف النزهة البحرية جاء تماشيًّا مع الإجراءات الاحترازية؛ لمنع تفشي فيروس كورونا والتي تم اتخاذها حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين.
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