وزير الثقافة في «اجتماع اليونسكو»: الإنسان على رأس أولويات المملكة

‎أكَّد الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تقوم مبكرًا باتخاذ قرارات حازمة وشجاعة لمواجهة جائحة كورونا، تترجم اهتمامها بالإنسان كونه على رأس أولوياتها.

‎وقال وزير الثقافة، خلال اجتماع نظمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عن بُعد- اليوم الأربعاء- إن المملكة دفعت بحلول مبتكرة لتوفير أمن وصحة مواطنيها والمقيمين على أرضها على حد سواء، ولتضمن حياة كريمة لهم، مستعرضًا تجربة المملكة في مواجهة فيروس كورونا على كافة الأصعدة وخصوصًا الصعيد الثقافي، لافتًا إلى مبادرات دعم القطاع الخاص لضمان استدامته، ودعوة خادم الحرمين الشريفين إلى انعقاد قمة افتراضية لقادة مجموعة العشرين لمناقشة سبل مواجهة الجائحة، إضافة إلى مساندة موظفي القطاع الخاص؛ بإعلانها التكفل بصرف 60% من رواتب العاملين فيه لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل ذلك العاملين في المؤسسات الثقافية الخاصة.

وأشار الوزير إلى أمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم العلاج مجانًا لجميع مصابي فيروس كورونا من مواطنين ومقيمين وحتى مخالفي نظام الإقامة، وتسهيل إجراءات المواطنين من خارج البلاد إلى وطنهم، وتكفل الحكومة بكافة تكاليف السفر والإعاشة خلال فترة العزل الوقائي، ومساعدة المملكة السخية لمنظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن المملكة نجحت في استثمار بنيتها التحتية الضخمة في الاتصالات والإنترنت؛ للوصول إلى المستفيدين في عدة قطاعات من بينها الثقافة والتعليم.

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وأضاف الوزير «من منطلق إيمان بلادي بأهمية الثقافة والفنون؛ باعتبارهما مظلة إنسانية مشتركة بين الشعوب، ومنارة لإثراء حياة الفرد وتعزيز هويته وعلاقته مع الآخر، أطلقت وزارة الثقافة مبادرات عدة تحت شعار «الثقافة في العزلة»، في مختلف القطاعات كالمسرح والأدب والترجمة والقراءة والأفلام، لتعزيز الإبداع الثقافي في هذا الظرف الاستثنائي وابتكار أنشطة ثقافية توفر مساحات للمبدعين».

‎وأشار الوزير، إلى أن مشاركات المبدعين والمهتمين مستمرة في التدفق على البوابات الإلكترونية، التي حددتها وزارة الثقافة سواءً في مبادرة «أدب العزلة»، أو مسابقة التأليف المسرحي، أو في ماراثون القراءة وغيرها، مختتمًا «نرجو أن يساهم اجتماعنا اليوم في تبادل الأفكار والتواصل بيننا؛ لتعزيز أهداف منظمة «اليونسكو»، التي تتقاطع مع أهداف ورؤية المملكة، ونسأل الله أن يحمي الله الإنسان في كل مكان ويمتعه بالصحة والأمن والاستقرار».

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