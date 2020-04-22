

سكاكا 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واس

تباشر الجهات الأمنية بمنطقة الجوف مهامها في تطبيق منع التجول من الساعة 3 مساء وحتى الساعة 6 صباحا، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ووقايتهم من خطر

وقد شهدت جميع الأحياء والطرقات في مدينة سكاكا خلوها من المارة والمركبات خلال ساعات منع التجول عدا مركبات تطبيقات التوصيل الى المنازل التي تقوم بدورها في خدمة المواطن والمقيم في بيته ، ما يؤكد استشعار المواطنين والمقيمين بعظم المسؤولية في تطبيق هذا الأمر والمكوث في المنازل.

ووثقت عدسات وكالة الأنباء

// انتهى //

19:25ت م

0225



سكاكا 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واستباشر الجهات الأمنية بمنطقة الجوف مهامها في تطبيق منع التجول من الساعة 3 مساء وحتى الساعة 6 صباحا، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ووقايتهم من خطر فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 .وقد شهدت جميع الأحياء والطرقات في مدينة سكاكا خلوها من المارة والمركبات خلال ساعات منع التجول عدا مركبات تطبيقات التوصيل الى المنازل التي تقوم بدورها في خدمة المواطن والمقيم في بيته ، ما يؤكد استشعار المواطنين والمقيمين بعظم المسؤولية في تطبيق هذا الأمر والمكوث في المنازل.ووثقت عدسات وكالة الأنباء السعودية "واس" بمنطقة الجوف الحضور الأمني المشرف الذي يقوم به رجال الأمن من كافة القطاعات وانتشار واسع على كافة الطرق والميادين وعلى مداخل المنطقة.// انتهى //19:25ت م0225

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجهات الأمنية بمنطقة الجوف تباشر مهامها في تطبيق منع التجول حفاظاً على صحة الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.