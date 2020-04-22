السعودية اليوم / عدسة "واس" توثق الالتزام المجتمعي بمحافظة جدة بالإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد



جدة ٢٩ شعبان 1441 الموافق ٢٢ إبريل 2020م واس

وثقت وكالة الأنباء

وعكس خلو الطرق والشوارع والميادين الرئيسة بالمحافظة من حركة المركبات والمارة ، التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الأوامر والإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس جائحة كورونا ، والتي تصب في حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على شعبها والمقيمين على أرض المملكة .

كما سهلت القطاعات الأمنية حركة الجهات الحيوية المستثناة من أمر المنع في تنقلاتها ، وسط تعاون الجميع ، ببقائهم داخل منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى ، منعاً ، لانتقال الفيروس ، وحفاظاً على سلامة وصحة الأسر والأهالي ، حتى يتم القضاء على هذا الوباء –إن شاء الله- .

// انتهى //

18:57ت م

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جدة ٢٩ شعبان 1441 الموافق ٢٢ إبريل 2020م واسوثقت وكالة الأنباء السعودية " واس " خلال جولتها اليوم الجهود المتواصلة لرجال الأمن في مختلف القطاعات الأمنية المشاركة بمحافظة جدة في تطبيق أمر منع التجول ، وانتشارهم على طرق وميادين ومداخل ومخارج المحافظة مما يدلل على الالتزام المجتمعي والوعي بالإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" .وعكس خلو الطرق والشوارع والميادين الرئيسة بالمحافظة من حركة المركبات والمارة ، التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الأوامر والإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس جائحة كورونا ، والتي تصب في حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على شعبها والمقيمين على أرض المملكة .كما سهلت القطاعات الأمنية حركة الجهات الحيوية المستثناة من أمر المنع في تنقلاتها ، وسط تعاون الجميع ، ببقائهم داخل منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى ، منعاً ، لانتقال الفيروس ، وحفاظاً على سلامة وصحة الأسر والأهالي ، حتى يتم القضاء على هذا الوباء –إن شاء الله- .// انتهى //18:57ت م0215

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