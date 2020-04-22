

رفحاء 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واس

رصدت "واس" التزام المواطنين والمقيمين بالمراكز والقرى التابعة لمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية بتطبيق أمر منع التجول.

وخلت الطرق المؤدية إلى هذه المراكز ومداخلها من المارة والسيارات، عدا القطاعات الحيوية المستثناة من أمر المنع في تنقلاتها، وسط تواجد القطاعات الأمنية المختلفة من خلال النقاط الأمنية المنتشرة عند تقاطعات الطرق والمداخل والمخارج لتطبيق أمر منع التجول الذي يأتي في إطار الإجراءات الوقائية لتحييد انتشار جائحة فيروس

// انتهى //

18:18ت م

0202



رفحاء 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسرصدت "واس" التزام المواطنين والمقيمين بالمراكز والقرى التابعة لمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية بتطبيق أمر منع التجول.وخلت الطرق المؤدية إلى هذه المراكز ومداخلها من المارة والسيارات، عدا القطاعات الحيوية المستثناة من أمر المنع في تنقلاتها، وسط تواجد القطاعات الأمنية المختلفة من خلال النقاط الأمنية المنتشرة عند تقاطعات الطرق والمداخل والمخارج لتطبيق أمر منع التجول الذي يأتي في إطار الإجراءات الوقائية لتحييد انتشار جائحة فيروس كورونا ، وسط تعاون والتزام المواطنين والمقيمين لأمر منع التجول .// انتهى //18:18ت م0202

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "واس" توثق التزام سكان مراكز محافظة رفحاء بتطبيق أمر منع التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.