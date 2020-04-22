

إسلام آباد 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واس

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن من إجمالي الحالات في باكستان، توجد 4328 حالة في إقليم البنجاب، و3053 حالة في إقليم السند، و1345 حالة في إقليم خيبر بختونخواه و495 حالة في إقليم بلوشستان.

كما توجد 283 حالة في إقليم جلجت بلتستان و51 حالة في إقليم كشمير الحرة و194 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد.

// انتهى //

18:06ت م

0198



إسلام آباد 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى 9749 حالة، توفيت منها 209 حالات، وتماثلت للشفاء 2156 حالة، ولا تزال 7384 حالة تخضع للحجر الصحي الإلزامي.وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن من إجمالي الحالات في باكستان، توجد 4328 حالة في إقليم البنجاب، و3053 حالة في إقليم السند، و1345 حالة في إقليم خيبر بختونخواه و495 حالة في إقليم بلوشستان.كما توجد 283 حالة في إقليم جلجت بلتستان و51 حالة في إقليم كشمير الحرة و194 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد.// انتهى //18:06ت م0198

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 9749 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.