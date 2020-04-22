شكرا لقرائتكم خبر عن 36 شاحنة إغاثية تعبر منفذ الوديعة لمحافظات يمنية والان نبدء بالتفاصيل

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 36 شاحنة، تحمل على متنها 486 طنًا من المواد الإيوائية والغذائية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة من 20 إبريل 2020م إلى 23 إبريل 2020م تستهدف محافظات عدن وحضرموت ومأرب وحجة.

حيث اشتملت على 5,500 سلة غذائية، تزن 407 أطنان، و3,000 كرتون من التمور ، تزن 24 طنًا، ومواد إيوائية تحتوي على 500 خيمة، و800 بساط، و2,600 بطانية تزن 55 طنًا.

وتأتي هذه المساعدات إمتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لكافة المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.