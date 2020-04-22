شكرا لقرائتكم خبر عن 36 شاحنة إغاثية تعبر منفذ الوديعة لمحافظات يمنية والان نبدء بالتفاصيل
حيث اشتملت على 5,500 سلة غذائية، تزن 407 أطنان، و3,000 كرتون من التمور ، تزن 24 طنًا، ومواد إيوائية تحتوي على 500 خيمة، و800 بساط، و2,600 بطانية تزن 55 طنًا.
وتأتي هذه المساعدات إمتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لكافة المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.
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