شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود: إيقاف النزهة البحرية ضمن الإجراءات الاحترازية لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت المديرية العامة لحرس الحدود ، أن إيقاف النزهة البحرية جاء تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا والتي تم اتخاذها حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

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