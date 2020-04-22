قال نائب رئيس الأركان الأمريكي، الأربعاء، إن إطلاق إيران قمرا صناعيا عسكريا أمر يتجاوز الحدود المقبولة، ومثال آخر على سلوك طهران المزعزع للاستقرار.

وأوضح نائب رئيس الأركان الأمريكي أنه من المتوقع أن يتم بحلول الغد معرفة ما إذا كان إطلاق القمر الصناعي العسكري الإيراني قد نجح أم لا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إيران أنها أطلقت بنجاح أول قمر اصطناعي عسكري، بعد شهرين من فشل وضع قمر اصطناعي علمي في المدار، وفي خضم التوتر مع واشنطن.

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واشنطن: طهران تنفذ تحركات استفزازية وتمد وكلاءها بالأسلحة

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جهته أنه أعطى الأمر بـ"تدمير" أي قطعة بحرية إيرانية "تستفز" السفن الأمريكية في الخليج العربي، في تصريح يأتي بعد حادث بحري جديد بين سفن أمريكية وزوارق لمليشيا الحرس الثوري الإيراني في 15 أبريل/نيسان.

كما اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن إيران انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي عبر إطلاق القمر، معتبرا أنه ينبغي محاسبة طهران.