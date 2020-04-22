الإمارات تتحصن ضد كورونا وسلامة العمال في المقدمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحرص الإمارات على تفعيل عدة إجراءات احترازية، تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية لحماية مواطنيها ومقيميها من فيروس كورونا المستجد، وكان أحدثها توفير أبوظبي فحص الفيروس لجميع عمال المناطق الصناعية بمنطقة مصفح مجانا، وسط رضا العمال ودعمهم لما تقوم به الإمارات لضمان أمنهم وسلامتهم.

الإمارات تحصن العمال ضد كورونا.. فحوصات وإجراءات وقائية

"لا تشيلون هم".. حملة توعوية لدعم العمال في دبي



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أبوظبي وفرت فحص "كوفيد-19" لعمال المناطق الصناعية بمنطقة مصفح مجانا، من خلال إنشاء مركزي فحص خاصين بفئة العمال، وأظهر العمال من مختلف الجنسيات التزاما واضحا بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتمثلة في التباعد الجسدي والوقوف في ساحات الانتظار المظللة على مسافات متباعدة تصل إلى مترين بين كل عامل والآخر مع ارتداء القفازات والالتزام بتغطية الأنف والفم بالكمامات.

كما وفرت الإمارات أطباء في مراكز العمل لمتابعة الأحوال الصحية للعمال على مدار اليوم.

جهود حثيثة وإجراءات عدة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن دولة الإمارات قادرة على هزيمة كورونا المستجد بالإنسانية.